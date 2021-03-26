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Факты / Мир
Оксана Доротюк |

Pfizer начала клинические испытания Covid-вакцины на детях в возрасте от 6 месяцев

Немецкая компания BioNTech и американский концерн Pfizer начали клинические испытания вакцины против коронавируса на детях в возрасте от 6 месяцев до 11 лет.

вакцинація

— Совместно с нашим партнером BioNTech мы ввели вакцину первой группе здоровых детей в рамках глобальной фазы клинических испытаний, — заявил представитель компании Pfizer.

Во время исследований Pfizer планирует изучить безопасность, переносимость и эффективность вакцины в возрастной группе от 6 месяцев до 11 лет.

Вакцину против коронавируса BioNTech/Pfizer массово будут применять для детей этой возрастной группы в 2022 году.

Испытания таблеток против коронавируса

Американская компания Рfizer начала испытания таблеток от коронавируса. Препарат можно будет принимать как при первых признаках Covid-19, так и на других стадиях заболевания.

Эффективность таблеток подтвердилась на доклинических испытаниях. Кроме того, компания работает и разработкой препарата, который можно будет вводить внутривенно. Он предназначен для облегчения осложнений коронавируса.

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