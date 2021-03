Pfizer почала клінічні випробування Covid-вакцини на дітях віком від 6 місяців

Німецька компанія BioNTech і американський концерн Pfizer розпочали клінічні випробування вакцини проти коронавірусу на дітях віком від 6 місяців до 11 років.

We, together with @BioNTech_Group, are proud to announce the start of a global study to evaluate the safety, tolerability, and immunogenicity of our #COVID19 vaccine in healthy children. Learn More: https://t.co/Q5AJd89Ihy pic.twitter.com/7k8ElojUQv

— Pfizer Inc. (@pfizer) March 25, 2021