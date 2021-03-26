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Факти / Світ
Оксана Доротюк |

Pfizer почала клінічні випробування Covid-вакцини на дітях віком від 6 місяців

Німецька компанія BioNTech і американський концерн Pfizer розпочали клінічні випробування вакцини проти коронавірусу на дітях віком від 6 місяців до 11 років.

вакцинація

 – Спільно з нашим партнером BioNTech ми ввели вакцину першій групі здорових дітей у рамках глобальної фази клінічних випробувань, – заявив представник компанії Pfizer.

Під час досліджень Pfizer планує вивчити безпечність, переносимість та ефективність вакцини у віковій групі від 6 місяців до 11 років.

Вакцину проти коронавірусу BioNTech/Pfizer масово застосовуватимуть для дітей цієї вікової групи у 2022 році.

Випробування пігулок проти коронавірусу

Американська компанія Рfizer розпочала випробування пігулок від коронавірусу. Препарат можна буде приймати як за перших ознак Covid-19, так і на інших стадіях захворювання.

Ефективність пігулок підтвердилася на доклінічних випробуваннях. Крім того, компанія працює та розробкою препарату, який можна буде вводити внутрішньовенно. Він призначений для полегшення ускладнень коронавірусу.

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