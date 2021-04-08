Израиль изменил правила пересечения границы для иностранцев.
Теперь для того, чтобы попасть в страну, нужно будет заранее подать заявку на въезд в израильское дипломатическое или консульское учреждение по месту жительства иностранца или Управление по вопросам народонаселения и иммиграции.
Новые правила:
- отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия;
- дополнительный ПЦР-тест — требование, которое распространяется также на тех, у кого есть сертификат о вакцинации от коронавируса или документ о выздоровлении от заболевания;
- действующий медицинский страховой полис, покрывающий расходы в случае заболевания коронавирусом;
- декларация, заполненная не более чем за сутки до рейса с указанием информации о месте самоизоляции в стране;
- самоизоляция для всех международных пассажиров в определенном государством помещении продолжительностью 14 дней или 10 дней (при условии, если пассажир будет иметь два ПЦР-теста).
При этом граждане, имеющие справку о вакцинации от коронавируса в Израиле или справку о выздоровлении, не будут подвергаться самоизоляции.
Все документы нужно распечатать и иметь при себе.
Как вернуться из Израиля в Украину
Несмотря на карантин, действующий в аэропорту Бен Гурион в Тель-Авиве, Израиль разрешил осуществление авиарейсов в Киев.
Однако путешественникам нужно соблюдать ряд правил.
О том, как вернуться из Израиля в Украину, читайте на Фактах ICTV.
Источник: Посольство Украины в Израиле