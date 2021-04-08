Израиль изменил правила пересечения границы для иностранцев.

Теперь для того, чтобы попасть в страну, нужно будет заранее подать заявку на въезд в израильское дипломатическое или консульское учреждение по месту жительства иностранца или Управление по вопросам народонаселения и иммиграции.

Новые правила:

отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия;

дополнительный ПЦР-тест — требование, которое распространяется также на тех, у кого есть сертификат о вакцинации от коронавируса или документ о выздоровлении от заболевания;

действующий медицинский страховой полис, покрывающий расходы в случае заболевания коронавирусом;

декларация, заполненная не более чем за сутки до рейса с указанием информации о месте самоизоляции в стране;

самоизоляция для всех международных пассажиров в определенном государством помещении продолжительностью 14 дней или 10 дней (при условии, если пассажир будет иметь два ПЦР-теста).

При этом граждане, имеющие справку о вакцинации от коронавируса в Израиле или справку о выздоровлении, не будут подвергаться самоизоляции.

Все документы нужно распечатать и иметь при себе.

Как вернуться из Израиля в Украину

Несмотря на карантин, действующий в аэропорту Бен Гурион в Тель-Авиве, Израиль разрешил осуществление авиарейсов в Киев.

Однако путешественникам нужно соблюдать ряд правил.

О том, как вернуться из Израиля в Украину, читайте на Фактах ICTV.

Источник: Посольство Украины в Израиле