Как вернуться из Израиля в Украину — список рейсов МАУ

Несмотря на карантин, действующий в аэропорту Бен Гурион в Тель-Авиве, Израиль разрешил осуществление авиарейсов в Киев.
Об этом сообщил Посольство Украины в Израиле.
Согласно решению правительства, ограничения в аэропорту Бен Гурион будут действовать до 20 марта.
— По результатам принятых посольством мер, израильской стороной был включен г. Киев в перечень городов, в которых разрешено осуществлять авиарейсы. Таким образом, граждане Украины могут воспользоваться авиарейсами украинских и израильских авиаперевозчиков для того, чтобы вернуться домой, — отметили в посольстве.
Сейчас вылететь из аэропорта Бен Гурион в Киев можно нерегулярными рейсами авиакомпаний МАУ, El Al или Israir.
Расписание рейсов компании МАУ Киев — Тель-Авив — Киев:
Как попасть на рейс и что сделать перед вылетом:
- Купить билет.
- За 24 часа до вылета пассажиры должны подать онлайн-декларацию о состоянии здоровья.
- Пассажир должен иметь отрицательный ПЦР тест (тест должен быть сделан не более чем за 72 часов до вылета).
- Пройти температурный скрининг в аэропорту, а также следовать указаниям представителей компетентных органов аэропорта.
Подробная информация о правилах выезда и требованиях во время пребывания в терминале аэропорта Бен Гурион размещена здесь.