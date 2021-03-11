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Факты / Украина / Общество
Анастасія Дячкіна |

Как вернуться из Израиля в Украину — требования и список рейсов МАУ

Несмотря на карантин, действующий в аэропорту Бен Гурион в Тель-Авиве, Израиль разрешил осуществление авиарейсов в Киев.

Как вернуться из Израиля в Украину — требования и список рейсов МАУ

Об этом сообщил Посольство Украины в Израиле.

Согласно решению правительства, ограничения в аэропорту Бен Гурион будут действовать до 20 марта.

— По результатам принятых посольством мер, израильской стороной был включен г. Киев в перечень городов, в которых разрешено осуществлять авиарейсы. Таким образом, граждане Украины могут воспользоваться авиарейсами украинских и израильских авиаперевозчиков для того, чтобы вернуться домой, — отметили в посольстве.

Сейчас вылететь из аэропорта Бен Гурион в Киев можно нерегулярными рейсами авиакомпаний МАУ, El Al или Israir.

Расписание рейсов компании МАУ Киев — Тель-Авив — Киев:

  • Как вернуться из Израиля в Украину — список рейсов МАУ
  • Как вернуться из Израиля в Украину — список рейсов МАУ
  • Как вернуться из Израиля в Украину — список рейсов МАУ
  • Как вернуться из Израиля в Украину — список рейсов МАУ
Как вернуться из Израиля в Украину — требования и список рейсов МАУ / 2 фотографии

Как попасть на рейс и что сделать перед вылетом:

  1. Купить билет.
  2. За 24 часа до вылета пассажиры должны подать онлайн-декларацию о состоянии здоровья.
  3. Пассажир должен иметь отрицательный ПЦР тест (тест должен быть сделан не более чем за 72 часов до вылета).
  4. Пройти температурный скрининг в аэропорту, а также следовать указаниям представителей компетентных органов аэропорта.

Подробная информация о правилах выезда и требованиях во время пребывания в терминале аэропорта Бен Гурион размещена здесь.

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