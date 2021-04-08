Ізраїль змінив правила перетину кордону для іноземців.

Тепер для того, щоб потрапити до країни, потрібно буде заздалегідь подати заявку на в’їзд до ізраїльської дипломатичної або консульської установи за місцем проживання іноземця або Управління з питань народонаселення та імміграції.

Нові правила:

негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до прибуття;

додатковий ПЛР-тест – вимога, яка поширюється також на тих, у кого є сертифікат про вакцинацію від коронавірусу або документ про одужання від захворювання;

чинний медичний страховий поліс, що покриває витрати у разі захворювання на коронавірус;

декларація, заповнена не пізніше ніж за добу до рейсу із зазначенням інформації про місце самоізоляції в країні;

самоізоляція для всіх міжнародних пасажирів у визначеному державою приміщенні тривалістю 14 днів або 10 днів (за умови, якщо пасажир матиме два ПЛР-тести).

Водночас громадяни, які мають довідку про вакцинацію від коронавірусу в Ізраїлі або довідку про одужання, не підлягатимуть самоізоляції.

Всі документи потрібно роздрукувати і мати з собою.

Як повернутися з Ізраїлю до України

Попри карантин, чинний в аеропорту Бен Гуріон в Тель-Авіві, Ізраїль дозволив здійснення авіарейсів до Києва.

Однак мандрівникам потрібно дотримуватися низки правил.

Про те, як повернутися з Ізраїлю до України, читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Посольство України в Ізраїлі