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Факти / Світ
Людмила Грубник |

Ізраїль оновив правила в’їзду для іноземців – що треба знати

Ізраїль змінив правила перетину кордону для іноземців.

Ізраїль оновив правила в’їзду для іноземців – що треба знати

Тепер для того, щоб потрапити до країни, потрібно буде заздалегідь подати заявку на в’їзд до ізраїльської дипломатичної або консульської установи за місцем проживання іноземця або Управління з питань народонаселення та імміграції.

Нові правила:

  • негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до прибуття;
  • додатковий ПЛР-тест – вимога, яка поширюється також на тих, у кого є сертифікат про вакцинацію від коронавірусу або документ про одужання від захворювання;
  • чинний медичний страховий поліс, що покриває витрати у разі захворювання на коронавірус;
  • декларація, заповнена не пізніше ніж за добу до рейсу із зазначенням інформації про місце самоізоляції в країні;
  • самоізоляція для всіх міжнародних пасажирів у визначеному державою приміщенні тривалістю 14 днів або 10 днів (за умови, якщо пасажир матиме два ПЛР-тести).

Водночас громадяни, які мають довідку про вакцинацію від коронавірусу в Ізраїлі або довідку про одужання, не підлягатимуть самоізоляції.

Всі документи потрібно роздрукувати і мати з собою.

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Як повернутися з Ізраїлю до України

Попри карантин, чинний в аеропорту Бен Гуріон в Тель-Авіві, Ізраїль дозволив здійснення авіарейсів до Києва.

Однак мандрівникам потрібно дотримуватися низки правил.

Про те, як повернутися з Ізраїлю до України, читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Посольство України в Ізраїлі

Фото: Depositphotos

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