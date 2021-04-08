Закончилась, так и не начавшись. Почему произошел провал революции в Беларуси

В конце марта в стране отмечают День воли – неофициальный праздник, посвященный созданию Белорусской народной республики в 1918 году — первого белорусского национального государственного образования.

Флагом БНР, кстати, был как раз бело-красно-белый стяг – символ нынешних протестов, признанный белорусскими властями экстремистским.

Традиционно День воли в Беларуси считается датой сбора критиков режима, власти праздник категорически не признают.

Не удивительно, что именно на День воли оппозиция запланировала старт нового сезона протестов против режима Лукашенко. Но никакой протест не собрался.

— Не получилось, – признали в оппозиции.

Сила сработала

Силовики жестко действовали на предупреждение – несколько сотен человек задержали еще до предполагаемого времени сбора протестующих.

Причем паковали по давней белорусской традиции всех, кто попадался под руку – и журналистов, и фотографов, и случайных прохожих. Нескольких водителей, просто сигналивших в клаксоны на улицах в День воли, лишили прав.

— Теперь уже можно констатировать, что важнейший инструмент политического влияния внутри страны в виде уличных протестов, утерян. На сегодняшний день власти практически полностью вернули контроль над ситуацией в свои руки. Оппозиция для них не представляет реальной политической угрозы, как это было в августе-сентябре 2020 года, и является лишь раздражающим фактором на международном дипломатическом уровне, – отмечает белорусский политический аналитик Денис Мельянцов.

По словам белорусских экспертов, сработали репрессии – страх за свою безопасность преобладает в обществе. С другой стороны, сказалось отсутствие реального руководства и стратегии у лидеров оппозиции, что серьезно демотивировало участников протестов.

Режим при этом продолжает закручивать гайки. Журналисты, освещающие несанкционированные митинги в Беларуси, будут приравниваться к участникам этих акций, со всеми вытекающими для них последствиями в виде избиений и тюрьмы.

Также в законодательстве пропишут возможность расторжения контракта с сотрудниками за призывы к забастовкам, что выбивает из рук оппозиции важный инструмент протестов в виде стачек на государственных предприятиях.

И в качестве вишенки на торте – на формального лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, которая сейчас находится в Литве, повесили уголовное дело о подготовке терактов. Эти самые мнимые “теракты” доблестные белорусские силовики, конечно, уже разоблачили, а Лукашенко даже пообещал им за это медальки. Осталось только Тихановской за это отсидеть.

Операция Транзит

Вместе с тем белорусское общество остаётся крайне политизированным, а уровень доверия к основным государственным институтам режима – чрезвычайно низким. То есть вспыхнуть может снова, дайте только нормальный повод. И Лукашенко, конечно, его даст, тем более, что он в таком, не самом устойчивом, состоянии затеял операцию по транзиту власти.

Выглядеть по плану Батьки все должно так. Уже заседает Конституционная комиссия, которая до конца августа должна представить обновленную версию Основного закона страны. В нем обещают сократить полномочия президента и расширить полномочия парламента.

Дальше – новую Конституцию должны одобрить на референдуме – это конец 2021 – начало 2022 года. А затем уже на основе новой Конституции состоятся новые парламентские и президентские выборы.

На этапе референдума протесты могут подняться с новой силой, ведь начнется какая-то агитационная кампания. Но все будет зависеть, конечно, от того, что запишут в новом тексте Конституции.

А пока Батька уже даже своих возможных преемников озвучил. Правда, белорусов они вряд ли обрадовали. Вместо себя на посту президента Лукашенко видит Юрия Караева, который возглавлял МВД как раз во время самых жестких репрессий против протестующих в 2020 году.

Еще один потенциальный преемник, озвученный самим Батьком, действующий губернатор Гродненской области Владимир Караник.

Сразу две фамилии вкинуты в публичное пространство тоже не просто так. Классический прием авторитарных лидеров – устроить соревнование среди своих подчиненных, чтобы не расслаблялись. А выбрать в итоге – вообще третьего.

Внутривидовая борьба

Свертывание революции и начало внутривидовой борьбы подтверждает и заявление избирательного штаба Виктора Бабарико, бывшего претендента на участие в президентских выборах 2020 года, который до сих пор находится в тюрьме, о создании в ближайшее время собственной партии.

— Бабарико в любом случае уже есть и будет мощной политической фигурой в Беларуси. Сейчас он в очередной раз шлёт сигнал властям – готов стать частью политической системы, – полагает аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич.

Но для Лукашенко выпустить Бабарико и признать его политический статус в качестве нового лидера оппозиции – это одновременно и утрата лица, и создание себе проблемы.

— Но при этом встраивание Бабарико в легальное политическое поле будет важным шагом в преодолении политического кризиса и создании легитимной базы для новой политической системы. Это также будет хорошо воспринято на Западе. Для достижения сделки власти должны получить гарантии, что Бабарико и его партия будут контролируемы и не “опрокинут” систему, когда нарастят свою власть и влияние. Бабарико, со своей стороны, должен понимать, что он сохраняет лицо и получает возможность вести политическую работу в рамках приемлемого для себя коридора, – описывает перспективы торгов Денис Мельянцов.

Такая ситуация не может радовать Лукашенко. Как и в принципе сама идея транзита и необходимость с кем-то делиться властью. Он бы от этой затеи с удовольствием отказался, вот только Москва настойчиво требует и будет главным продюсером процесса.

Жесткий надзор Кремля за нерадивым Батькой подтверждают и последние кадровые перестановки в белорусской власти. Новым министром информации страны стал Владимир Перцов. Ранее он занимал должность директора представительства российского МТРК Мир в Беларуси. То есть главными по пропаганде остаются россияне.

— Русский мир продолжает усиливать свои позиции в Беларуси. Информационную войну Лукашенко будет вести руками Москвы. Других ресурсов у него нет. Чтобы выжить, он просто вынужден опереться на русское идейное пространство. Новый министр информации Перцов с 2010 года работал в должности директора представительства МТРК Мир. Телеканал Мир входит во второй мультиплекс цифрового телевидения России. Штаб-квартира в Москве, владелец – правительство РФ. Мир является символом информационного присутствия России на постсоветском пространстве. Назначение Перцова – довольно символический шаг, своего рода идеологический поклон Москве, – констатирует белорусский политолог Павел Усов.

Толкают Лукашенко в объятия Путина и новые санкции Запада, которые обещают быть болезненными для белорусского режима, особенно учитывая, что в процесс уже включились США.

Американцы пообещали возобновить ограничения в отношении девяти белорусских госпредприятий, прежде всего нефтеперерабатывающей промышленности.

Белорусские НПЗ – важнейший источник притока валюты в экономику Беларуси. Введение санкций США против них способно нанести мощный удар по валютной стабильности страны.

Спасаться можно только с протянутой рукой в сторону России. А Кремль как раз затеял очередной виток конфликта с Западом.

Ничего хорошего все эти расклады не сулят и Украине. В момент невиданной за последние годы активизации российских войск вдоль нашей восточной границы рискуем получить проблемный участок и на севере.