Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Мир

Лукашенко пообещал, что Беларусь будет иметь других президентов

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал белорусам, что страна будет иметь и других президентов.

Правда, политик предлагает соотечественникам потерпеть. Сколько именно — Александр Лукашенко не уточнил.

Последние свободные выборы, на которых собственно и получил власть Лукашенко, состоялись в 1994 году. На других голосованиях западные наблюдатели фиксировали многочисленные нарушения.

Читайте
Лукашенко уволил своего сына с должности помощника и сделал генералом

Сегодняшние обещания Лукашенко озвучил в ответ на предложение лидера оппозиции Светланы Тихановской провести общенациональное голосование, на котором белорусы должны были бы призвать Александра Лукашенко пойти на компромиссы.

Светлана Тихановская предложила провести новые свободные и справедливые выборы в 2021 году в Беларуси с участием международных наблюдателей. Миссии ЕС и США в ОБСЕ поддержали предложение относительно новых выборах в стране.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Миссии ЕС и США в ОБСЕ поддержали новые выборы в Беларуси
Миссии ЕС и США в ОБСЕ поддержали новые выборы в Беларуси
Дотронулся до машины ГАИ: в Беларуси осудили мужчину к реальному сроку
Дотронулся до машины ГАИ: в Беларуси осудили мужчину к реальному сроку
Лукашенко впервые отреагировал на фильм Золотое дно и обвинения в коррупции
Лукашенко впервые отреагировал на фильм Золотое дно и обвинения в коррупции
Евровидение 2021: песню Беларуси могут исключить из конкурса
Евровидение 2021: песню Беларуси могут исключить из конкурса
Обвинили в убытке на $1,3 млн: Тихановскому предъявили обвинение
Обвинили в убытке на $1,3 млн: Тихановскому предъявили обвинение
ЕС разрабатывает новый пакет санкций против Беларуси — СМИ
ЕС разрабатывает новый пакет санкций против Беларуси — СМИ
Замок, коллекция авто и авиация: оппозиция выпустила фильм о состоянии Лукашенко
Замок, коллекция авто и авиация: оппозиция выпустила фильм о состоянии Лукашенко
Опровергла слова Лукашенко: в Беларуси журналистке дали шесть месяцев за решеткой
Опровергла слова Лукашенко: в Беларуси журналистке дали шесть месяцев за решеткой
Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка