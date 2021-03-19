Лукашенко пообещал, что Беларусь будет иметь других президентов

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал белорусам, что страна будет иметь и других президентов.

Правда, политик предлагает соотечественникам потерпеть. Сколько именно — Александр Лукашенко не уточнил.

Последние свободные выборы, на которых собственно и получил власть Лукашенко, состоялись в 1994 году. На других голосованиях западные наблюдатели фиксировали многочисленные нарушения.

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Сегодняшние обещания Лукашенко озвучил в ответ на предложение лидера оппозиции Светланы Тихановской провести общенациональное голосование, на котором белорусы должны были бы призвать Александра Лукашенко пойти на компромиссы.

Светлана Тихановская предложила провести новые свободные и справедливые выборы в 2021 году в Беларуси с участием международных наблюдателей. Миссии ЕС и США в ОБСЕ поддержали предложение относительно новых выборах в стране.

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