PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир
Софія Зінов'єва |

Украина не одна: глава МИД Дании призвал РФ к деэскалации

Глава МИД Королевства Дании Йеппе Кофод призвал Россию к деэскалации конфликта на Донбассе и отметил, что Украина не останется одна.

Украина не одна: глава МИД Дании призвал РФ к деэскалации

В своем Twitter Йеппе Кофод рассказал, что провел разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

— Я подчеркнул непоколебимую поддержку Данией суверенитета и территориальной целостности Украины. Украина не одна. Россия должна взять ответственность за деэскалацию, — отметил Кофод.

Дмитрий Кулеба поблагодарил министра за непоколебимую солидарность с Украиной и готовность действовать вместе.

Эскалация конфликта на Донбассе — реакция мировых лидеров

8 апреля канцлер Германии Ангела Меркель призвала РФ прекратить стягивание войск к украинской границе.

О деэскалации Меркель попросила во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Также лидеры стран обсудили некоторые вопросы внешней политики, в частности Сирию, Ливию, Боснию и Герцеговину и дело Навального.

Фото: Дмитрий Кулеба

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка