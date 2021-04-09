Глава МИД Королевства Дании Йеппе Кофод призвал Россию к деэскалации конфликта на Донбассе и отметил, что Украина не останется одна.

В своем Twitter Йеппе Кофод рассказал, что провел разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

— Я подчеркнул непоколебимую поддержку Данией суверенитета и территориальной целостности Украины. Украина не одна. Россия должна взять ответственность за деэскалацию, — отметил Кофод.

???????????????? As always great to talk with my good friend & colleague @DmytroKuleba I underlined Denmark’s unwavering support for Ukraine’s sovereignty & territorial integrity. Ukraine is not alone. Russia must take responsibility to de-escalate.#dkpol #Ukraine pic.twitter.com/NL6YtqbzX1 — Jeppe Kofod (@JeppeKofod) April 9, 2021

Дмитрий Кулеба поблагодарил министра за непоколебимую солидарность с Украиной и готовность действовать вместе.

Эскалация конфликта на Донбассе — реакция мировых лидеров

8 апреля канцлер Германии Ангела Меркель призвала РФ прекратить стягивание войск к украинской границе.

О деэскалации Меркель попросила во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Также лидеры стран обсудили некоторые вопросы внешней политики, в частности Сирию, Ливию, Боснию и Герцеговину и дело Навального.

Фото: Дмитрий Кулеба