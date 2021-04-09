Глава МИД Королевства Дании Йеппе Кофод призвал Россию к деэскалации конфликта на Донбассе и отметил, что Украина не останется одна.
В своем Twitter Йеппе Кофод рассказал, что провел разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
— Я подчеркнул непоколебимую поддержку Данией суверенитета и территориальной целостности Украины. Украина не одна. Россия должна взять ответственность за деэскалацию, — отметил Кофод.
???????????????? As always great to talk with my good friend & colleague @DmytroKuleba
I underlined Denmark’s unwavering support for Ukraine’s sovereignty & territorial integrity.
Ukraine is not alone.
Russia must take responsibility to de-escalate.#dkpol #Ukraine pic.twitter.com/NL6YtqbzX1
— Jeppe Kofod (@JeppeKofod) April 9, 2021
Дмитрий Кулеба поблагодарил министра за непоколебимую солидарность с Украиной и готовность действовать вместе.
Эскалация конфликта на Донбассе — реакция мировых лидеров
8 апреля канцлер Германии Ангела Меркель призвала РФ прекратить стягивание войск к украинской границе.
О деэскалации Меркель попросила во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.
Также лидеры стран обсудили некоторые вопросы внешней политики, в частности Сирию, Ливию, Боснию и Герцеговину и дело Навального.
Фото: Дмитрий Кулеба