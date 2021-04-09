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Факти / Світ
Софія Зінов'єва |

Україна не одна: Данія закликала Росію до деескалації

Голова МЗС Королівства Данії Йеппе Кофод закликав Росію до деескалації конфлікту на Донбасі та зазначив, що Україна не залишиться наодинці.

Україна не одна: Данія закликала Росію до деескалації

У своєму Twitter Йеппе Кофод розповів, що провів розмову з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

– Я підкреслив непохитну підтримку Данією суверенітету і територіальної цілісності України. Україна не одна. Росія повинна взяти відповідальність за деескалацію, – зазначив Кофод.

Дмитро Кулеба подякував міністру за непохитну солідарність з Україною та готовність діяти разом.

Ескалація конфлікту на Донбасі – реакція світових лідерів

8 квітня канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала РФ припинити стягнення військ до українського кордону.

Про деескалацію Меркель попросила під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним.

Також лідери країн обговорили деякі питання зовнішньої політики, зокрема  Сирію, Лівію, Боснію та Герцеговину і справу Навального.

Фото: Дмитро Кулеба

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