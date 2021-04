Голова МЗС Королівства Данії Йеппе Кофод закликав Росію до деескалації конфлікту на Донбасі та зазначив, що Україна не залишиться наодинці.

У своєму Twitter Йеппе Кофод розповів, що провів розмову з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

???????????????? As always great to talk with my good friend & colleague @DmytroKuleba

I underlined Denmark’s unwavering support for Ukraine’s sovereignty & territorial integrity.

Ukraine is not alone.

Russia must take responsibility to de-escalate.#dkpol #Ukraine pic.twitter.com/NL6YtqbzX1

— Jeppe Kofod (@JeppeKofod) April 9, 2021