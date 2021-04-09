Голова МЗС Королівства Данії Йеппе Кофод закликав Росію до деескалації конфлікту на Донбасі та зазначив, що Україна не залишиться наодинці.
У своєму Twitter Йеппе Кофод розповів, що провів розмову з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.
– Я підкреслив непохитну підтримку Данією суверенітету і територіальної цілісності України. Україна не одна. Росія повинна взяти відповідальність за деескалацію, – зазначив Кофод.
???????????????? As always great to talk with my good friend & colleague @DmytroKuleba
I underlined Denmark’s unwavering support for Ukraine’s sovereignty & territorial integrity.
Ukraine is not alone.
Russia must take responsibility to de-escalate.#dkpol #Ukraine pic.twitter.com/NL6YtqbzX1
— Jeppe Kofod (@JeppeKofod) April 9, 2021
Дмитро Кулеба подякував міністру за непохитну солідарність з Україною та готовність діяти разом.
Ескалація конфлікту на Донбасі – реакція світових лідерів
8 квітня канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала РФ припинити стягнення військ до українського кордону.
Про деескалацію Меркель попросила під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним.
Також лідери країн обговорили деякі питання зовнішньої політики, зокрема Сирію, Лівію, Боснію та Герцеговину і справу Навального.
Фото: Дмитро Кулеба