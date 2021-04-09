Президент Владимир Зеленский соболезнует британской королевской семье в связи со смертью супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа.

— Глубокие соболезнования британской королевской семье. Невосполнимая потеря для британского народа. Украина скорбит вместе с Великобританией, — сказал гарант государства.

По его словам, принц Филипп прожил прекрасную жизнь, служа своему народу и будучи примером для будущих поколений.

Deep condolences to @RoyalFamily. Irreparable loss for the British people. Ukraine grieves together with Great Britain. Prince Philip lived a great life to serve his people and to be an example for the future generations — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 9, 2021

Умер муж Елизаветы II принц Филипп

9 апреля умер принц Филипп в возрасте 99 лет. Об этом сообщил Букингемский дворец.

Из-за смерти мужа королевы Елизаветы II на знаковых зданиях в Великобритании приспустили флаги и объявили период траура.