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Факты / Мир
Анастасія Рогожінська |

Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью принца Филиппа

Президент Владимир Зеленский соболезнует британской королевской семье в связи со смертью супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа.

володимир зеленський

— Глубокие соболезнования британской королевской семье. Невосполнимая потеря для британского народа. Украина скорбит вместе с Великобританией, — сказал гарант государства.

По его словам, принц Филипп прожил прекрасную жизнь, служа своему народу и будучи примером для будущих поколений.

Умер муж Елизаветы II принц Филипп

9 апреля умер принц Филипп в возрасте 99 лет. Об этом сообщил Букингемский дворец.

Из-за смерти мужа королевы Елизаветы II на знаковых зданиях в Великобритании приспустили флаги и объявили период траура.

Читайте: Биография принца Филиппа - все о жизни герцога Эдинбургского

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