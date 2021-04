Президент Владимир Зеленский соболезнует британской королевской семье в связи со смертью супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа.

По его словам, принц Филипп прожил прекрасную жизнь, служа своему народу и будучи примером для будущих поколений.

Deep condolences to @RoyalFamily. Irreparable loss for the British people. Ukraine grieves together with Great Britain. Prince Philip lived a great life to serve his people and to be an example for the future generations

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 9, 2021