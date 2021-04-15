PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир
Юлія Захарченко |

В ЕС планируют получить 250 млн доз вакцины Pfizer до конца июня

До конца первого месяца лета государства-члены Евросоюза планируют получить дополнительные 50 млн доз вакцины от BioNTech/Pfizer.

вакцина проти коронавірусу Pfizer і BionTECH

Поставка этой партии сначала должна была состояться в четвертом квартале года, однако эту договоренность вскоре удалось изменить.

По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, всего с апреля до июня включительно в Евросоюз должно прибыть 250 млн доз. Распределение препарата должно состояться пропорционально количеству населения государств-членов ЕС.

Читайте
Кому нельзя вакцинироваться от Covid-19: список противопоказаний

К примеру, Германия получит около 9 млн дополнительных доз препарата. Это соответствует доле населения в 18,6% от всего количества жителей стран ЕС.

Вакцинация в Украине

Украина получит первую партию вакцины от коронавируса Pfizer уже на этой неделе — 117 тыс. доз доставят в страну в рамках инициативы COVAX.

Всего Украина получит 10 млн доз этого препарата, рассчитанного на 5 млн граждан. Как известно, для действенной иммунизации организма необходимо получить две дозы вакцины.

Источник: DW

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка