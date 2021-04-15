В ЕС планируют получить 250 млн доз вакцины Pfizer до конца июня

До конца первого месяца лета государства-члены Евросоюза планируют получить дополнительные 50 млн доз вакцины от BioNTech/Pfizer.

Поставка этой партии сначала должна была состояться в четвертом квартале года, однако эту договоренность вскоре удалось изменить.

По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, всего с апреля до июня включительно в Евросоюз должно прибыть 250 млн доз. Распределение препарата должно состояться пропорционально количеству населения государств-членов ЕС.

К примеру, Германия получит около 9 млн дополнительных доз препарата. Это соответствует доле населения в 18,6% от всего количества жителей стран ЕС.

Вакцинация в Украине

Украина получит первую партию вакцины от коронавируса Pfizer уже на этой неделе — 117 тыс. доз доставят в страну в рамках инициативы COVAX.

Всего Украина получит 10 млн доз этого препарата, рассчитанного на 5 млн граждан. Как известно, для действенной иммунизации организма необходимо получить две дозы вакцины.

Источник: DW