Украина предложила Израилю провести третий этап испытаний вакцины от коронавируса в украинском государстве. Это хотят сделать с последующей возможностью производства препарата на наших мощностях.

Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук после визита украинской делегации во главе с вице-премьер-министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексеем Резниковым в Израиль.

— Израиль пока изучает соответствующее предложение. Я надеюсь, что его воспримут положительно, — подчеркнул дипломат.

По его словам, пандемия коронавируса затянется не на один год в мире. Поэтому производство вакцины, ее доступность для граждан Украины — это очень чувствительный и важный вопрос.

Также он подчеркнул, что во время переговоров украинской и израильской сторон, Израиль сообщил о завершении второго этапа испытаний вакцины в середине лета.

— Совместными усилиями мы решили ряд важных для нашей страны вопросов, в частности взаимодействия в области торговли, инвестиций, медицины и в вопросе преодоления пандемии коронавируса, — подытожил он.

Вакцинация в Израиле

В Израиле вакцинировали от коронавируса более 52% граждан.

По состоянию на 20 марта две дозы вакцины против Covid-19 получили 52,3% израильтян. Также в стране сделали уже более 9,6 млн прививок.

Источник: Евгений Корнийчук