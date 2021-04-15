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Факты / Мир
Анастасія Рогожінська |

Третий этап испытаний израильской вакцины могут провести в Украине — посол

Украина предложила Израилю провести третий этап испытаний вакцины от коронавируса в украинском государстве. Это хотят сделать с последующей возможностью производства препарата на наших мощностях.

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Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук после визита украинской делегации во главе с вице-премьер-министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексеем Резниковым в Израиль.

— Израиль пока изучает соответствующее предложение. Я надеюсь, что его воспримут положительно, — подчеркнул дипломат.

По его словам, пандемия коронавируса затянется не на один год в мире. Поэтому производство вакцины, ее доступность для граждан Украины — это очень чувствительный и важный вопрос.

Также он подчеркнул, что во время переговоров украинской и израильской сторон, Израиль сообщил о завершении второго этапа испытаний вакцины в середине лета.

— Совместными усилиями мы решили ряд важных для нашей страны вопросов, в частности взаимодействия в области торговли, инвестиций, медицины и в вопросе преодоления пандемии коронавируса, — подытожил он.

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Вакцинация в Израиле

В Израиле вакцинировали от коронавируса более 52% граждан.

По состоянию на 20 марта две дозы вакцины против Covid-19 получили 52,3% израильтян. Также в стране сделали уже более 9,6 млн прививок.

Источник: Евгений Корнийчук

Фото: Pixabay

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