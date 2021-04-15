PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ
Анастасія Рогожінська |

Третій етап випробувань ізраїльської вакцини можуть провести в Україні – посол

Україна запропонувала Ізраїлю провести третій етап випробувань вакцини від коронавірусу в українській державі. Це хочуть зробити з подальшою можливістю виробництва препарату на наших потужностях.

Вакцина від коронавірусу, вакцина от коронавируса, коронавірус, коронавирус

Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук після візиту української делегації на чолі з віце-прем’єр-міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексієм Резніковим до Ізраїлю.

– Ізраїль поки вивчає відповідну пропозицію. Я сподіваюся, що її сприймуть позитивно, – наголосив дипломат.

За його словами, пандемія коронавірусу затягнеться не на один рік у світі. Тому виробництво вакцини, її доступність для громадян України – це дуже чутливе і важливе питання.

Також він підкреслив, що під час переговорів української та ізраїльської сторін, Ізраїль повідомив про завершення другого етапу випробувань вакцини в середині літа.

– Спільними зусиллями ми вирішили низку важливих для нашої країни питань, зокрема взаємодії в галузі торгівлі, інвестицій, медицини і в питанні подолання пандемії коронавірусу, – підсумував він.

Читайте
Бракує пацієнтів: Ізраїль закриває Covid-відділення у лікарнях

Вакцинація в Ізраїлі

В Ізраїлі вакцинували від коронавірусу понад 52% громадян.

Станом на 20 березня дві дози вакцини проти Covid-19 отримали 52,3% ізралітян. Також у країні зробили вже понад 9,6 млн щеплень.

Джерело: Євген Корнійчук

Фото: Pixabay

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка