Україна запропонувала Ізраїлю провести третій етап випробувань вакцини від коронавірусу в українській державі. Це хочуть зробити з подальшою можливістю виробництва препарату на наших потужностях.

Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук після візиту української делегації на чолі з віце-прем’єр-міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексієм Резніковим до Ізраїлю.

– Ізраїль поки вивчає відповідну пропозицію. Я сподіваюся, що її сприймуть позитивно, – наголосив дипломат.

За його словами, пандемія коронавірусу затягнеться не на один рік у світі. Тому виробництво вакцини, її доступність для громадян України – це дуже чутливе і важливе питання.

Також він підкреслив, що під час переговорів української та ізраїльської сторін, Ізраїль повідомив про завершення другого етапу випробувань вакцини в середині літа.

– Спільними зусиллями ми вирішили низку важливих для нашої країни питань, зокрема взаємодії в галузі торгівлі, інвестицій, медицини і в питанні подолання пандемії коронавірусу, – підсумував він.

Вакцинація в Ізраїлі

В Ізраїлі вакцинували від коронавірусу понад 52% громадян.

Станом на 20 березня дві дози вакцини проти Covid-19 отримали 52,3% ізралітян. Також у країні зробили вже понад 9,6 млн щеплень.

Джерело: Євген Корнійчук