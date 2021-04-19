Западные страны не позволят проведение новых военных операций на территории Украины.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

— …США, Европа, все мы должны быть очень ясными в отношении России. Мы никогда не допустим новых военных операций на украинской земле, — заявил Эммануэль Макрон во время интервью одному из изданий.

При этом, по его словам, сейчас западным странам необходимо найти способ заслужить доверие в этом отношении.

— Я думаю, что то, что произошло несколько лет назад, когда в Украину было совершено вторжение, это не провал дипломатии, это отказ нашего коллективного авторитета по отношению к России. И я думаю, что когда мы проводим красные линии, мы должны добиться уважения к ним, — добавил он.

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Визит Зеленского во Францию

16 апреля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский посетил с официальным визитом Францию.

Там он встретился с Эммануэлем Макроном, одной из тем разговора стало обострение ситуации на Донбассе.

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Источник: CBS News