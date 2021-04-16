Президент Украины Владимир Зеленский предложил французскому президенту Эммануэлю Макрону подписать декларацию о поддержке вступления Украины в Евросоюз.

Об этом глава государства рассказал после брифинга по итогам встречи с Макроном в Елисейском дворце 16 апреля.

— Мы сделали декларацию, которую мы заключаем с партнерами, странами-членами Европейского Союза, в которой та или иная страна подписывает с нами декларацию и поддерживает Украину в стремлении быть членом Европейского Союза. Скажу вам откровенно, что несколько стран уже подписали эту декларацию.

Зеленский отметил, что некоторые страны пока знакомятся с этой декларацией. Также президент добавил, что он рассказал о деталях декларации президенту Франции и предложил поддержать Украину.

— Я думаю, что президент Макрон ознакомится с этой декларацией и даст свой ответ, — подытожил Зеленский.

Также во время брифинга Зеленский рассказал, что Украина приближается к встрече лидеров нормандской четверки. Заседание советников лидеров стран, которые обсудят ряд вопросов, должно состояться 19 апреля.

Президент Украины надеется, что после заседания советников удастся достичь четкого соблюдения режима прекращения огня на Донбассе.