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Факты / Мир
Марія Степанюк |

Макрон в Twitter заговорил на украинском языке

Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с Владимиром Зеленским в Елисейском дворце твитнул пост на украинском языке.

Макрон в Twitter заговорил на украинском языке

Пост касался обострения конфликта на Донбассе.

— О ситуации на Донбассе, вместе с Украиной и Германией мы продолжаем мобилизовать свои усилия и в дальнейшем решительно настроены на поиск политического решения, которое является единственно возможным.

Макрон в Twitter заговорил на украинском языке

К твиту глава Франции прикрепил два снимка, где на одном Ангела Меркель, которая общалась с лидерами Украины и Франции через видеосвязь, а на другом — Зеленский и Макрон.

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16 апреля Владимир Зеленский в рамках официального визита посетил Париж, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Главы государств обсудили обострения конфликта на Донбассе и наращивание войск РФ возле границ Украины.

Во время брифинга по итогам встречи Владимир Зеленский рассказал, что предложил французскому президенту Эммануэлю Макрону подписать декларацию о поддержке вступления Украины в Евросоюз.

Источник: Emmanuel Macron

Фото: Depositphotos

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