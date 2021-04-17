Макрон в Twitter заговорил на украинском языке

Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с Владимиром Зеленским в Елисейском дворце твитнул пост на украинском языке.

Пост касался обострения конфликта на Донбассе.

— О ситуации на Донбассе, вместе с Украиной и Германией мы продолжаем мобилизовать свои усилия и в дальнейшем решительно настроены на поиск политического решения, которое является единственно возможным.

К твиту глава Франции прикрепил два снимка, где на одном Ангела Меркель, которая общалась с лидерами Украины и Франции через видеосвязь, а на другом — Зеленский и Макрон.

16 апреля Владимир Зеленский в рамках официального визита посетил Париж, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Главы государств обсудили обострения конфликта на Донбассе и наращивание войск РФ возле границ Украины.

Во время брифинга по итогам встречи Владимир Зеленский рассказал, что предложил французскому президенту Эммануэлю Макрону подписать декларацию о поддержке вступления Украины в Евросоюз.

Источник: Emmanuel Macron