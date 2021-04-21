В американском городе Колумбус полицейский застрелил темнокожую 16-летнюю девушку Макаю Брайант вскоре после приезда на вызов. У полицейского управления уже собираются митингующие.

Полицейский приехал на место инцидента после звонка о попытке нападения с ножом. Тетя погибшей рассказала, что в руках у ее племянницы был нож, но она взяла его, чтобы защититься во время драки.

Мэр Колумбуса Эндрю Джинтер также уже сообщил о гибели девушки, не раскрыв подробностей. При этом он отметил, что инцидент записали на видеокамеру.

— На основании этой видеозаписи мы знаем, что офицер принял меры, чтобы защитить другую молодую девушку, — сказал он.

При этом у полицейского управления уже собралось несколько протестующих. Они выкрикивают имя погибшей девочки.

A group is now gathered outside of CPD headquarters after family confirmed to @10TV police shot and killed a 15-year-old girl. Details here: https://t.co/yS0tcK14Qv pic.twitter.com/8mkCAttsYR — Angela Reighard (@AngelaReighard) April 21, 2021

Убийство Джорджа Флойда

В мае 2020 года в городе Миннесота полицейский Дерек Шовин задушил афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания.

Дело быстро получило огласку. В результате протесты охватили всю территорию США. Также акции в поддержку Флойда прошли в некоторых городах Европы.

Сейчас полицейскому, убившему Флойда, грозит до 40 лет тюрьмы.

Источник: 10WBNS

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