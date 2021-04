В американском городе Колумбус полицейский застрелил темнокожую 16-летнюю девушку Макаю Брайант вскоре после приезда на вызов. У полицейского управления уже собираются митингующие.

Полицейский приехал на место инцидента после звонка о попытке нападения с ножом. Тетя погибшей рассказала, что в руках у ее племянницы был нож, но она взяла его, чтобы защититься во время драки.

Мэр Колумбуса Эндрю Джинтер также уже сообщил о гибели девушки, не раскрыв подробностей. При этом он отметил, что инцидент записали на видеокамеру.

При этом у полицейского управления уже собралось несколько протестующих. Они выкрикивают имя погибшей девочки.

A group is now gathered outside of CPD headquarters after family confirmed to @10TV police shot and killed a 15-year-old girl. Details here: https://t.co/yS0tcK14Qv pic.twitter.com/8mkCAttsYR

— Angela Reighard (@AngelaReighard) April 21, 2021