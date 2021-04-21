PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир
Максим Зайченко |

В США полиция застрелила 16-летнюю темнокожую девушку — люди вышли на митинг

В США полиция застрелила 16-летнюю темнокожую девушку — люди вышли на митинг

В американском городе Колумбус полицейский застрелил темнокожую 16-летнюю девушку Макаю Брайант вскоре после приезда на вызов. У полицейского управления уже собираются митингующие.

Полицейский приехал на место инцидента после звонка о попытке нападения с ножом. Тетя погибшей рассказала, что в руках у ее племянницы был нож, но она взяла его, чтобы защититься во время драки.

Читайте
Сопротивлялась: в Нью-Йорке копы задерживали 9-летнюю девочку газом в лицо

Мэр Колумбуса Эндрю Джинтер также уже сообщил о гибели девушки, не раскрыв подробностей. При этом он отметил, что инцидент записали на видеокамеру.

— На основании этой видеозаписи мы знаем, что офицер принял меры, чтобы защитить другую молодую девушку, — сказал он.

При этом у полицейского управления уже собралось несколько протестующих. Они выкрикивают имя погибшей девочки.

Убийство Джорджа Флойда

В мае 2020 года в городе Миннесота полицейский Дерек Шовин задушил афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания.

Дело быстро получило огласку. В результате протесты охватили всю территорию США. Также акции в поддержку Флойда прошли в некоторых городах Европы.

Сейчас полицейскому, убившему Флойда, грозит до 40 лет тюрьмы.

Источник: 10WBNS

Фото: Google+

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка