В американському місті Колумбус поліцейський застрелив темношкіру 16-річну дівчину Макаю Браянт незабаром після приїзду на виклик. Біля поліцейського управління вже збираються мітингарі.

Поліцейський приїхав на місце інциденту після дзвінка про спробу нападу з ножем. Тітка загиблої розповіла, що в руках у її племінниці був ніж, але вона взяла його, щоб захиститися під час бійки.

Мер Колумбуса Ендрю Джінтер також вже повідомив про загибель дівчини без подробиць. При цьому він зазначив, що інцидент записали на відеокамеру.

При цьому біля поліцейського управління вже зібралося кілька мітингарів. Вони викрикують ім’я загиблої дівчинки.

A group is now gathered outside of CPD headquarters after family confirmed to @10TV police shot and killed a 15-year-old girl. Details here: https://t.co/yS0tcK14Qv pic.twitter.com/8mkCAttsYR

— Angela Reighard (@AngelaReighard) April 21, 2021