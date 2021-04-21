В американському місті Колумбус поліцейський застрелив темношкіру 16-річну дівчину Макаю Браянт незабаром після приїзду на виклик. Біля поліцейського управління вже збираються мітингарі.

Поліцейський приїхав на місце інциденту після дзвінка про спробу нападу з ножем. Тітка загиблої розповіла, що в руках у її племінниці був ніж, але вона взяла його, щоб захиститися під час бійки.

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Мер Колумбуса Ендрю Джінтер також вже повідомив про загибель дівчини без подробиць. При цьому він зазначив, що інцидент записали на відеокамеру.

– На підставі цього відеозапису ми знаємо, що офіцер вжив заходів, щоб захистити іншу молоду дівчину, – сказав він.

При цьому біля поліцейського управління вже зібралося кілька мітингарів. Вони викрикують ім’я загиблої дівчинки.

A group is now gathered outside of CPD headquarters after family confirmed to @10TV police shot and killed a 15-year-old girl. Details here: https://t.co/yS0tcK14Qv pic.twitter.com/8mkCAttsYR — Angela Reighard (@AngelaReighard) April 21, 2021

Вбивство Джорджа Флойда

У травні 2020 року в місті Міннесота поліцейський Дерек Шовін задушив афроамериканця Джорджа Флойда під час затримання.

Справа швидко набула розголосу. В результаті протести охопили всю територію США. Також акції на підтримку Флойда відбулися в деяких містах Європи.

Зараз поліцейському, який убив Флойда, загрожує до 40 років в’язниці.

Джерело: 10WBNS

Фото: Google+