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Факти / Світ
Максим Зайченко |

У США поліція застрелила 16-річну темношкіру дівчину – люди вийшли на мітинг

У США поліція застрелила 16-річну темношкіру дівчину – люди вийшли на мітинг

В американському місті Колумбус поліцейський застрелив темношкіру 16-річну дівчину Макаю Браянт незабаром після приїзду на виклик. Біля поліцейського управління вже збираються мітингарі. 

Поліцейський приїхав на місце інциденту після дзвінка про спробу нападу з ножем. Тітка загиблої розповіла, що в руках у її племінниці був ніж, але вона взяла його, щоб захиститися під час бійки.

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Мер Колумбуса Ендрю Джінтер також вже повідомив про загибель дівчини без подробиць. При цьому він зазначив, що інцидент записали на відеокамеру.

– На підставі цього відеозапису ми знаємо, що офіцер вжив заходів, щоб захистити іншу молоду дівчину, – сказав він. 

При цьому біля поліцейського управління вже зібралося кілька мітингарів. Вони викрикують ім’я загиблої дівчинки.

Вбивство Джорджа Флойда

У травні 2020 року в місті Міннесота поліцейський Дерек Шовін задушив афроамериканця Джорджа Флойда під час затримання.

Справа швидко набула розголосу. В результаті протести охопили всю територію США. Також акції на підтримку Флойда відбулися в деяких містах Європи. 

Зараз поліцейському, який убив Флойда, загрожує до 40 років в’язниці. 

Джерело: 10WBNS

Фото: Google+

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