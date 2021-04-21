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Факты / Мир
Тетяна Забожко |

Убийство Флойда: суд присяжных признал экс-полицейского виновным

убийца джорджа флойда

В США суд присяжных признал виновным экс-полицейского Дерека Шовина по всем частям обвинения в убийстве Джорджа Флойда.

Шовину грозит тюремное заключение до 40 лет.

Приговор объявят через восемь недель. По рекомендации прокурора судья Кейхилл отменил залог Шовина. Он будет находиться в тюрьме до вынесения приговора.

Убийство Джорджа Флойда

25 мая в американском штате Миннесота полицейский Дерек Шовин задушил афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания.

Дело быстро получило огласку, поскольку все, что происходило, снял и распространил в сети случайный прохожий.

Полицейский поставил колено Флойду на шею и прижимал к земле, несмотря на просьбы отпустить, поскольку он не мог дышать.

От нехватки кислорода Флойд потерял сознание и был госпитализирован. В больнице мужчина скончался.

По одной версии, причиной смерти стало удушение, по другой — смерть Флойда ускорила передозировка наркотиками.

Смерть Джорджа Флойда стала мощным толчком к началу восстаний в США, которые прокатились десятками штатов и вызвали волну мародерства, а также разрушения домов и памятников. Лозунгом протестов стала фраза Black Lives Matter.

Источник: BBC

Фото: CNN

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