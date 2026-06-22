Татьяна Штерева, редактор раздела Стиль жизни
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Церковный календарь на июль 2026: когда День крещения Руси-Украины и другие праздники
В июле 2026 года верующие чтят многих святых, мучеников, преподобных и равноапостольных деятелей церкви.
Среди важнейших дат месяца — День крещения Руси-Украины и день памяти святого равноапостольного князя Владимира, а также почитание святой равноапостольной княгини Ольги.
В течение месяца православные христиане также вспоминают преподобного Антония Киево-Печерского, пророка Илию, мироносицу Марию Магдалину, великомученика и целителя Пантелеймона и других святых.
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Факты ICTV собрали церковный календарь на июль 2026 года по дням — ключевые даты религиозных праздников представлены по новоюлианскому календарю.
Церковные праздники в июле 2026 года
- 1 июля — бессребреников Космы и Дамиана.
- 2 июля — положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне; святителя Фотия, митрополита Киевского и всея Руси.
- 3 июля — мученика Якинфа; преподобных Анатолия Ближних пещер и Анатолия Дальних пещер.
- 4 июля — святителя Андрея, архиепископа Критского; преподобной Марфы, матери Симеона Дивногорца.
- 5 июля — преподобного Афанасия Афонского; мучениц Агнии (Анны) Римской и Кириллы.
- 6 июля — преподобного Сисоя, схимника Киево-Печерского, в Дальних пещерах; обретение мощей праведной девы Юлиании, княжны Ольшанской.
- 7 июля — день иконы Божией Матери Неустанной Помощи, день памяти преподобных Фомы и Акакия.
- 8 июля — великомученика Прокопия.
- 9 июля — священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского.
- 10 июля — преподобного Антония Киево-Печерского, основателя украинского монашества.
- 11 июля — равноапостольной Ольги, великой княгини Киевской.
- 12 июля — мучеников Прокла и Илария.
- 13 июля — Собор Архангела Гавриила; память святых отцов шести Вселенских Соборов; преподобного Стефана Саваита.
- 14 июля — апостола Юста Римского; благоверного князя Аскольда, первомученика Киевского.
- 15 июля — День крещения Руси-Украины; равноапостольного великого князя Владимира.
- 16 июля — священномученика Атиногена Севастийского, епископа, и десяти учеников его.
- 17 июля — великомученицы Марины (Маргариты) Антиохийской.
- 18 июля — мученика Эмилиана; мученика Якинта Амастридского.
- 19 июля — преподобной Макрины, сестры святителя Василия Великого.
- 20 июля — пророка Ильи.
- 21 июля — пророка Иезекииля; преподобных Симеона и Иоанна.
- 22 июля — мироносицы равноапостольной Марии Магдалины.
- 23 июля — мучеников Трофима, Феофила и с ними 13 мучеников.
- 24 июля — великомученицы Кристины; благоверных князей Бориса и Глеба.
- 25 июля — Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы.
- 26 июля — священномучеников Ермолая, Ермипа и Ермократа, пресвитеров Никомидийских; преподобной Параскевы Римской.
- 27 июля — великомученика и целителя Пантелеймона.
- 28 июля — апостолов от 70-ти: Прохора, Никанора, Тимона и Пармена, диаконов.
- 29 июля — мученика Калиника Киликийского.
- 30 июля — апостолов от 70-ти: Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника.
- 31 июля — праведного Евдокима Каппадокийца; заговенье на Успенский пост.
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