За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 205 боевых столкновений.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Противник нанес два ракетных удара применив две ракеты, совершил 49 авиационных ударов, сбросил 154 управляемые авиабомбы.

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Кроме того, привлек для поражения 6 029 дронов-камикадзе и совершил 2 083 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 22 июня 2026 года

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 580-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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