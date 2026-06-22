В ночь на 22 июня российские беспилотники атаковали три гражданских торговых суда, которые направлялись в украинские порты через морской коридор.

Об этом сообщили в Военно-Морских силах ВСУ и министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

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По данным ВМС, в результате удара российского ударного беспилотника масштабный пожар возник на сухогрузном судне VICTRESS, которое принадлежит турецкому судовладельцу и ходит под флагом Панамы.

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На борту находились девять членов экипажа — граждане Египта, Турции и Индии.

Из-за сложной оперативной обстановки и риска дальнейшего распространения огня экипажами катеров ВМС ВС Украины была проведена спасательная операция.

Украинские военные моряки эвакуировали людей с поврежденного судна.

Однако избежать жертв не удалось. По информации Алексея Кулебы, погиб 58-летний член экипажа — повар, гражданин Египта. Еще восемь моряков были вынуждены покинуть судно и эвакуировались на спасательном плоту.

В результате атаки сухогруз получил значительные повреждения и фактически потерял мореходное состояние.

По словам Кулебы, этой же ночью российские войска атаковали еще два гражданских торговых судна под флагами Палау и Белиза.

Несмотря на полученные повреждения, эти суда смогли продолжить движение. Пострадавших среди экипажей не зафиксировано.

Напомним, что 19 июня российские ударные беспилотники атаковали два гражданских судна, которые двигались по Украинскому морскому коридору в направлении украинских портов.

Тогда под удар попало судно под флагом Панамы — в результате атаки погиб один из членов экипажа, еще двое моряков получили ранения, один из них находился в тяжелом состоянии.

Также было повреждено гражданское судно под флагом Сент-Китс и Невиса — трое членов экипажа получили легкие травмы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 580-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: ВМС Украины

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