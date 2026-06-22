Российские войска за сутки почти 20 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и артиллерией. Под вражеским огнем оказались четыре района области. В результате обстрелов двое человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Атака на Днепропетровскую область ночью 22 июня

Больше всего атак зафиксировали в Никопольском районе. Российские войска наносили удары по Никополю, а также по Червоногригоровской и Покровской общинам. В результате обстрелов загорелся частный дом, повреждены многоэтажные дома и автомобили. 58-летнего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

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Также враг атаковал Синельниковский район. Под ударами оказались Покровская, Николаевская и Богиновская общины. Там из-за обстрелов произошел пожар в магазине.

В Криворожье российские войска нанесли удары по Кривому Рогу, Зеленодольской и Грушевской общинам. Повреждены объекты инфраструктуры, хозяйственное сооружение и автомобиль.

В Павлограде в результате атаки загорелся частный дом, еще два жилых дома получили повреждения. Ранение получила 60-летняя женщина, она будет лечиться амбулаторно.

Ночью над территорией Днепропетровской области силы ПВО сбили 13 вражеских дронов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 580-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Днепропетровская ОВА

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