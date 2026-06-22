РФ атаковала четыре района Днепропетровской области: есть раненые и разрушения
- Россия почти 20 раз нанесла удары по Днепропетровской области с помощью беспилотников и артиллерии.
- Под ударами оказались Никопольский, Синельниковский, Криворожский районы и Павлоград.
- Два человека получили ранения.
Российские войска за сутки почти 20 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и артиллерией. Под вражеским огнем оказались четыре района области. В результате обстрелов двое человек получили ранения.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
Атака на Днепропетровскую область ночью 22 июня
Больше всего атак зафиксировали в Никопольском районе. Российские войска наносили удары по Никополю, а также по Червоногригоровской и Покровской общинам. В результате обстрелов загорелся частный дом, повреждены многоэтажные дома и автомобили. 58-летнего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.
Также враг атаковал Синельниковский район. Под ударами оказались Покровская, Николаевская и Богиновская общины. Там из-за обстрелов произошел пожар в магазине.
В Криворожье российские войска нанесли удары по Кривому Рогу, Зеленодольской и Грушевской общинам. Повреждены объекты инфраструктуры, хозяйственное сооружение и автомобиль.
В Павлограде в результате атаки загорелся частный дом, еще два жилых дома получили повреждения. Ранение получила 60-летняя женщина, она будет лечиться амбулаторно.
Ночью над территорией Днепропетровской области силы ПВО сбили 13 вражеских дронов.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 580-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Днепропетровская ОВА