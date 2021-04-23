В США осведомлены по поводу планов РФ отводить свои войска от границ Украины. От Кремля ждут не только слов, но и конкретных действий.

Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

— Мы слышали заявление России, что она начнет отвод войск от границ Украины. Мы слышали слова, будем ждать дел, — отметил Нед Прайс.

Он также уточнил, что США продолжат пристально наблюдать за ситуацией в регионе.

Отвод войск РФ от границы Украины

22 апреля в Министерстве обороны РФ сообщили о планах по отводу войск от украинской границы.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на это заявление и отметил, что Киев приветствует деэскалацию.

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Источник: U.S. Departament of State, РБК-Украина