В США осведомлены по поводу планов РФ отводить свои войска от границ Украины. От Кремля ждут не только слов, но и конкретных действий.
Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.
— Мы слышали заявление России, что она начнет отвод войск от границ Украины. Мы слышали слова, будем ждать дел, — отметил Нед Прайс.
Он также уточнил, что США продолжат пристально наблюдать за ситуацией в регионе.
Отвод войск РФ от границы Украины
22 апреля в Министерстве обороны РФ сообщили о планах по отводу войск от украинской границы.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на это заявление и отметил, что Киев приветствует деэскалацию.
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Источник: U.S. Departament of State, РБК-Украина