В 2020 году в США зафиксировали самый высокий за всю историю всплеск смертности среди граждан. Его спровоцировал коронавирус, установив новый антирекорд со времен распространения испанского гриппа в 1918 году.

После ситуации 1918 года уровень смертности в США постоянно снижался. Однако пандемия коронавируса резко ухудшила ситуацию.

Показатель смертности вырос на 16% по сравнению с 2019 годом. В 1918 году процент был меньше — фиксировалось увеличение на 12%.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, около 10% смертей в течение прошлого года спровоцировал коронавирус, он стал лидером среди причин смерти на территории страны.

Всплеск летальности создал самый большой разрыв между фактическим и ожидаемым уровнем смертности — то, что называют “избыточной смертностью”.

Смертность от коронавируса в Украине

В течение апреля в Украине фиксировалось увеличение количества смертей от коронавируса.

Специалисты связывали тенденцию с появлением новых мутаций вируса.

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Источник: The New York Times