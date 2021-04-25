В городе Эперне, что во Франции, более 140 человек вместо вакцины от коронавируса Pfizer получили физический раствор. Об ошибке сообщили впоследствии сотрудники центра вакцинации.

Инцидент произошел во вторник, 20 апреля. На следующее утро медики предупредили о недоразумении всех вакцинированных.

К счастью, раствор оказался безопасным для людей. Его применяют при инъекциях в качестве разбавителя или для очистки ран.

Власти города не комментируют причины этой ошибки. Они объясняют, что провели расследование, а на пункте назначили медицинского работника для усиления процедур безопасности.

Фальшивая вакцина в Польше и Мексике

Накануне в Польше и Мексике обнаружили фальшивую вакцину Pfizer. В Мексике флаконы были без соответствующей маркировки, а вещество, которое оказалась в Польше, вероятно, предназначено для борьбы с морщинами.

Фармацевтическая компания отметила, что ее продукция не продается в интернете. Ее доставляют в страны лишь во взаимодействии с правительством.

Источник: France Bleu