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Факты / Мир
Тетяна Забожко |

В Лондоне во время протеста травмировали восьмерых офицеров

Протести в Лондоні

В Лондоне во время протеста против карантинных ограничений и введения паспортов вакцинации получили ранения восемь офицеров.

На территории Гайд-парка митингующие бросали ракеты на бутылки.

Двух правоохранителей доставили в больницу. Их травмы врачи оценивают, как нетяжелые.

За нападение на полицию в частности арестовали пять человек. Сейчас они находятся под стражей.

Ослабление карантина в Великобритании

19 апреля ослабление карантина в Великобритании премьер-министр Борис Джонсон отпраздновал в пабе с бокалом пива.

По условиям нового этапа смягчения карантина в стране заведениям общественного питания разрешили обслуживать гостей на открытом воздухе.

Еще в феврале правительство Великобритании ввело план ослабления карантина в несколько этапов. Согласно ему, летом в стране планируют полностью отменить карантин.

Источник: Metropolitan Police Events

Фото: AFP

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