В Лондоне во время протеста против карантинных ограничений и введения паспортов вакцинации получили ранения восемь офицеров.

На территории Гайд-парка митингующие бросали ракеты на бутылки.

Двух правоохранителей доставили в больницу. Их травмы врачи оценивают, как нетяжелые.

За нападение на полицию в частности арестовали пять человек. Сейчас они находятся под стражей.

1/2 — Eight officers were injured as they worked to disperse crowds in Hyde Park this evening.

Missiles including bottles were thrown in small pockets of disorder. Two officers were taken to hospital. Thankfully, they are not believed to be seriously injured.

— Metropolitan Police Events (@MetPoliceEvents) April 24, 2021