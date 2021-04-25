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Факти / Світ
Тетяна Забожко |

У Лондоні під час протесту травмували вісьмох офіцерів

Протести в Лондоні

У Лондоні під час протесту проти карантинних обмежень та запровадження паспортів вакцинації отримали поранення вісім офіцерів.

На території Гайд-парку мітингувальники кидали ракети на пляшки.

Двох офіцерів доставили до лікарні. Їхні травми лікарі оцінюють, як нетяжкі.

За напад на поліцію зокрема заарештували п’ятьох людей. Зараз вони перебувають під вартою.

Послаблення карантину у Великій Британії

19 квітня послаблення карантину у Великій Британії прем’єр-міністр Борис Джонсон відсвяткував у пабі з бокалом пива.

За умовами нового етапу пом’якшення карантину в країні закладам громадського харчування дозволили обслуговувати гостей на відкритому повітрі.

Ще в лютому уряд Британії запровадив план послаблення карантину в кілька етапів. Відповідно до нього, улітку в країні планують повністю скасувати карантин.

Джерело: Metropolitan Police Events

Фото: AFP

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