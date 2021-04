У Лондоні під час протесту проти карантинних обмежень та запровадження паспортів вакцинації отримали поранення вісім офіцерів.

На території Гайд-парку мітингувальники кидали ракети на пляшки.

Двох офіцерів доставили до лікарні. Їхні травми лікарі оцінюють, як нетяжкі.

За напад на поліцію зокрема заарештували п’ятьох людей. Зараз вони перебувають під вартою.

1/2 – Eight officers were injured as they worked to disperse crowds in Hyde Park this evening.

Missiles including bottles were thrown in small pockets of disorder. Two officers were taken to hospital. Thankfully, they are not believed to be seriously injured.

— Metropolitan Police Events (@MetPoliceEvents) April 24, 2021