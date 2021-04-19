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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Прем’єр Британії Джонсон відсвяткував послаблення карантину бокалом пива

Борис Джонсон

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відсвяткував послаблення карантинних заходів у пабі з бокалом пива. Нещодавно у Британії ввели новий етап пом’якшення карантину, на якому закладам громадського харчування дозволили обслуговувати гостей на відкритому повітрі.

Джонсон опублікував у мережі знімок з паба, де він спілкується з місцевими мешканцями та п’є пиво.

– Приємно знову повернутися в паб і побачити, як багато людей возз’єдналися з друзями та родиною.

Ми так багато працювали, щоб дійти до цього моменту. Давайте продовжувати. Пам’ятайте про руки, обличчя, дистанцію та свіже повітря.

Послаблення карантину у Британії

У лютому уряд Британії запровадив план послаблення карантину у кілька етапів. Відповідно до нього, влітку в країні планують повністю скасувати карантин.

Нещодавно у Британії дозволили роботу перукарень, тренажерних залів, терас кафе та ресторанів. Детальніше про карантин у Британії читайте на Фактах ICTV.

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