Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відсвяткував послаблення карантинних заходів у пабі з бокалом пива. Нещодавно у Британії ввели новий етап пом’якшення карантину, на якому закладам громадського харчування дозволили обслуговувати гостей на відкритому повітрі.

Джонсон опублікував у мережі знімок з паба, де він спілкується з місцевими мешканцями та п’є пиво.

– Приємно знову повернутися в паб і побачити, як багато людей возз’єдналися з друзями та родиною. Ми так багато працювали, щоб дійти до цього моменту. Давайте продовжувати. Пам’ятайте про руки, обличчя, дистанцію та свіже повітря.

Great to be back at the pub again, and to see so many reunited with friends and family. We’ve worked so hard to get to this point. Let’s keep going. Remember hands, face, space & fresh air. pic.twitter.com/g3ApAkpNNM — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 19, 2021

Послаблення карантину у Британії

У лютому уряд Британії запровадив план послаблення карантину у кілька етапів. Відповідно до нього, влітку в країні планують повністю скасувати карантин.

Нещодавно у Британії дозволили роботу перукарень, тренажерних залів, терас кафе та ресторанів. Детальніше про карантин у Британії читайте на Фактах ICTV.