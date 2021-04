Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відсвяткував послаблення карантинних заходів у пабі з бокалом пива. Нещодавно у Британії ввели новий етап пом’якшення карантину, на якому закладам громадського харчування дозволили обслуговувати гостей на відкритому повітрі.

Джонсон опублікував у мережі знімок з паба, де він спілкується з місцевими мешканцями та п’є пиво.

Great to be back at the pub again, and to see so many reunited with friends and family.

We’ve worked so hard to get to this point. Let’s keep going. Remember hands, face, space & fresh air. pic.twitter.com/g3ApAkpNNM

— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 19, 2021