В США не исключают возможности введения новых санкций против РФ, заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

— Мы сохраняем за собой право введения дополнительных санкций в будущем. Указ президента позволяет нам сделать это, — отметила Дженнифер Псаки.

Не исключено, что новые санкции могут ввести в связи с отношением к заключенному российскому оппозиционеру Алексею Навальному в колонии.

Пресс-секретарь еще раз призвала Россию предоставить Навальному надлежащую медицинскую помощь.

Реакция США на действия России

Исполняющий обязанности заместителя главы миссии США при ОБСЕ Элизабет Розеншток-Силлери заявила, что Россия должна немедленно прекратить наращивать войска в Крыму, остановить провокации на Донбассе и вывести войска с востока.

Розеншток-Силлери подчеркнула, что несмотря на то, что РФ пытается скрыть свои преступления против крымских татар, украинцев и других этнических и религиозных меньшинств в Крыму, международное сообщество видит все эти притеснения.