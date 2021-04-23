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Факты / Мир / Росія
Софія Зінов'єва |

Мы сохраняем за собой право введения дополнительных санкций против России — Белый дом

Білий Дім

В США не исключают возможности введения новых санкций против РФ, заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

— Мы сохраняем за собой право введения дополнительных санкций в будущем. Указ президента позволяет нам сделать это, — отметила Дженнифер Псаки.

Не исключено, что новые санкции могут ввести в связи с отношением к заключенному российскому оппозиционеру Алексею Навальному в колонии.

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Пресс-секретарь еще раз призвала Россию предоставить Навальному надлежащую медицинскую помощь.

Реакция США на действия России

Исполняющий обязанности заместителя главы миссии США при ОБСЕ Элизабет Розеншток-Силлери заявила, что Россия должна немедленно прекратить наращивать войска в Крыму, остановить провокации на Донбассе и вывести войска с востока.

Розеншток-Силлери подчеркнула, что несмотря на то, что РФ пытается скрыть свои преступления против крымских татар, украинцев и других этнических и религиозных меньшинств в Крыму, международное сообщество видит все эти притеснения.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Depositphotos

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