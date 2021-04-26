Посилення санкцій проти РФ погіршить ситуацію з Навальним – глава МЗС Німеччини

Німеччина не повинна посилювати санкційний тиск на Росію, незважаючи на ситуацію з опозиціонером Олексієм Навальним та військові провокації на кордоні з Україною.

Таку думку в неділю, 25 квітня, в одному з інтерв’ю висловив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас.

Він нагадав, що після анексії Криму та розв’язування агресивної війни на Донбасі ЄС уже ввів обмежувальні заходи проти Росії, які продовжуються кожні півроку.

Крім того, у зв’язку з отруєнням Навального антиросійські санкції було введено вже двічі.

При цьому Гайко Маас висловився проти посилення цих заходів, як того вимагає частина європарламентаріїв.

Дипломат наголосив, що такі кроки радше погіршать ситуацію з Навальним, аніж поліпшать її.

Відносини між Німеччиною і РФ дуже погані, але вони не повинні такими залишатися, – наголосив глава відомства.

За його словами, суть дипломатії полягає в тому, щоб розмовляти не тільки з країнами, з якими немає розбіжностей в думках, а й у тому, щоб вести діалог з тими, з ким ЄС має напружені відносини.

Резолюція ПАРЄ щодо отруєння Олексія Навального

Минулого тижня ПАРЄ офіційно затвердила резолюцію щодо отруєння Олексія Навального.

Замах на нього визнано спланованим, а у його скоєнні звинувачено Кремль.

ПАРЄ також рекомендувала Комітету з питань запобігання катуванням відвідати колонію Покров, де утримують опозиціонера.