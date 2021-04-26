Турция вводит полный локдаун на территории страны. Строгие ограничения начнут действовать с 19.00 29 апреля до 5.00 17 мая.

Об этом сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган.

Междугородные поездки будут осуществляться только по специальным разрешениям. Общественный транспорт будет работать с загруженностью мест не более 50%. Кроме того, большинство учреждений прекратят работу.

Очное образование будет остановлено во всех учебных заведениях, в том числе и детских садах.

Карантин в Турции

Карантин в Турции усилили сначала на период Рамадана. В стране ввели определенные ограничения и комендантский час. Некоторым возрастным группам запретили пользоваться общественным транспортом.

Школы, кроме 8 и 12 классов, перешли на дистанционную форму обучения.

По состоянию на 26 апреля в Турции зафиксировано 4 629 969 случаев коронавируса. За последние сутки заболели более 38 тыс. человек.

Президент страны Реджеп Эрдоган заявил, что ежедневное количество больных для ослабления карантина, должно составлять менее 5 тыс.