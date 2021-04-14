Турция усилила карантин на период Рамадана

В Турции вводят новые карантинные ограничения. Такое решение власти приняли из-за сложной ситуации с пандемией Covid-19.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, 14 апреля в стране усиливают противоэпидемические ограничения.

— В первые две недели Рамадана мы переходим к частичному локдауну. Если ситуация не улучшится, будем внедрять жесткие меры, — отметил политик.

В будние дни комендантский час будет начинаться вечером в 19.00 и продлится до 5.00 утра. Гражданам старше 65 лет и моложе 18 лет запрещено пользоваться общественным транспортом. Междугородние поездки запрещены во время комендантского часа, кроме неотложных случаев.

Школы и дошкольные учебные учреждения переходят на дистанционное обучение. Только ученики 8-го и 12-го классов будут продолжать ходить в школу.

Заведения общественного питания будут работать только на вынос или доставку. В стране также запрещается проведение праздничных массовых мероприятий в закрытых помещениях.

Поддержка Турции

На фоне обострения в отношениях между Украиной и Россией и агрессией Кремля на Донбассе в Турции сделали заявление.

Президент страны Реджеп Эрдоган считает, что сторонам нужно сесть за стол переговоров. Ранее президент Турции заявил о готовности поддержать Украину для разрешения ситуации на Донбассе.