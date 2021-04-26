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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Туреччина оголосила про локдаун з 29 квітня

Туреччина

Туреччина вводить повний локдаун на території країни. Суворі обмеження почнуть діяти з 19.00 29 квітня до 17 травня.

Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Ердоган.

Міжміські поїздки будуть здійснюватися лише за спеціальними дозволами. Громадський транспорт працюватиме з завантаженістю місць не більше 50%. Крім того, більшість установ припинять роботу.

Очну освіту буде зупинено у всіх навчальних закладах, зокрема і дитячих садках.

Карантин у Туреччині

Карантин у Туреччині посилили спочатку на період Рамадану. У країні ввели певні обмеження та запровадили комендантську годину. Деяким віковим групам заборонили користуватися громадським транспортом.

Школи, крім 8 та 12 класів, перейшли на дистанційну форму навчання.

Станом на 26 квітня у Туреччині зафіксовано 4 629 969 випадків коронавірусу. За останню добу захворіли понад 38 тис. осіб.

Президент країни Реджеп Ердоган заявив, що щоденна кількість хворих для послаблення карантину, має становити менше ніж 5 тис.

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