Туреччина вводить повний локдаун на території країни. Суворі обмеження почнуть діяти з 19.00 29 квітня до 17 травня.

Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Ердоган.

Міжміські поїздки будуть здійснюватися лише за спеціальними дозволами. Громадський транспорт працюватиме з завантаженістю місць не більше 50%. Крім того, більшість установ припинять роботу.

Очну освіту буде зупинено у всіх навчальних закладах, зокрема і дитячих садках.

Карантин у Туреччині

Карантин у Туреччині посилили спочатку на період Рамадану. У країні ввели певні обмеження та запровадили комендантську годину. Деяким віковим групам заборонили користуватися громадським транспортом.

Школи, крім 8 та 12 класів, перейшли на дистанційну форму навчання.

Станом на 26 квітня у Туреччині зафіксовано 4 629 969 випадків коронавірусу. За останню добу захворіли понад 38 тис. осіб.

Президент країни Реджеп Ердоган заявив, що щоденна кількість хворих для послаблення карантину, має становити менше ніж 5 тис.