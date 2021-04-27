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Факты / Мир
Дмитро Кудрявцев |

Премьер-министр Таиланда оштрафован за отсутствие маски

Таиланд Маска

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча оштрафован за отсутствие маски на встрече с советниками по закупке вакцин.

Жалобу на главу правительства в понедельник, 26 апреля, подал в полицию губернатор Бангкока.

В свою очередь Прают Чан-Оча обратился за разъяснениями к правоохранителям, подтвердившим, что премьер-министр нарушил предписание властей Бангкока.

Глава правительства признал свою вину и согласился оплатить штраф: 6 тысяч бат ($190).

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Согласно распоряжению городской администрации, со вчерашнего дня в столице Таиланда запрещено покидать жилище без защитной маски.

Ношение индивидуальных средств защиты обязательно даже в случае, если человек находится один в личном автотранспорте.

В Таиланде максимальный штраф за отсутствие маски составляет 20 тысяч бат ($640).

Помилование украинцев в Таиланде

На прошлой неделе король Таиланда помиловал девятерых украинцев, отбывавших заключение в местных тюрьмах.

Шестеро из них были полностью освобождены от наказания и уже вернулись на родину.

Еще троим украинцам существенно сократили срок заключения.

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