Премьер-министр Таиланда оштрафован за отсутствие маски

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча оштрафован за отсутствие маски на встрече с советниками по закупке вакцин.
Жалобу на главу правительства в понедельник, 26 апреля, подал в полицию губернатор Бангкока.
В свою очередь Прают Чан-Оча обратился за разъяснениями к правоохранителям, подтвердившим, что премьер-министр нарушил предписание властей Бангкока.
Глава правительства признал свою вину и согласился оплатить штраф: 6 тысяч бат ($190).
Согласно распоряжению городской администрации, со вчерашнего дня в столице Таиланда запрещено покидать жилище без защитной маски.
Ношение индивидуальных средств защиты обязательно даже в случае, если человек находится один в личном автотранспорте.
В Таиланде максимальный штраф за отсутствие маски составляет 20 тысяч бат ($640).
Помилование украинцев в Таиланде
На прошлой неделе король Таиланда помиловал девятерых украинцев, отбывавших заключение в местных тюрьмах.
Шестеро из них были полностью освобождены от наказания и уже вернулись на родину.
Еще троим украинцам существенно сократили срок заключения.