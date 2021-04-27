Прем’єр-міністра Таїланду оштрафували за відсутність маски

Прем’єр-міністра Таїланду Праюта Чан-Оча оштрафували за відсутність маски на зустрічі з радниками із закупівлі вакцин.
Скаргу на голову уряду в понеділок, 26 квітня, подав до поліції губернатор Бангкока.
У свою чергу Прают Чан-Оча звернувся за роз’ясненнями до правоохоронців, які підтвердили, що прем’єр-міністр порушив припис влади Бангкока.
Голова уряду визнав свою провину і погодився заплатити штраф: 6 тисяч бат ($190).
Згідно з розпорядженням міської адміністрації, з учорашнього дня в столиці Таїланду заборонено залишати житло без захисної маски.
Носіння індивідуальних засобів захисту є обов’язковим навіть в разі, якщо людина наодинці перебуває у власному авто.
У Таїланді максимальний штраф за відсутність маски становить 20 тисяч бат ($640).
Помилування українців в Таїланді
Минулого тижня король Таїланду помилував дев’ятьох українців, які відбували ув’язнення в місцевих в’язницях.
Шестеро з них були повністю звільнені від покарання і вже повернулися на батьківщину.
Ще трьом українцям істотно скоротили термін ув’язнення.