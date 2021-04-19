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Факты / Украина
Наташа Тарчевська |

Король Таиланда помиловал девятерых заключенных украинцев

В Таиланде король официально помиловал девятерых украинцев, которые находились в тюрьме.

Король Таиланда помиловал девятерых заключенных украинцев

Шесть из них полностью освободили от дальнейшего наказания, еще троим — весомо сократили сроки заключения.

По данным омбудсмена Людмилы Денисовой, все шесть помилованных граждан уже вернулись в Украину.

— Выражаю благодарность Королю Таиланда Раме Х за проявление высокого человеческого гуманизма и Главному Омбудсмену Королевства Таиланд Виддхавату Раджатануну, который способствует решению такого сложного вопроса как помилование, — говорится в сообщении.

Также омбудсмен поблагодарила дипломатов посольства Украины в Таиланде по защите прав украинских граждан, заключенных на территории этой страны.

Источник: Людмила Денисова

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