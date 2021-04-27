В Минске задержали мужчину за красно-белую коробку в окне

В белорусском городе Минск правоохранители задержали 27-летнего Андрея Пархоменко. На него составили протокол из-за коробки красно-белого цвета из-под телевизора LG стоявшую на балконе, ее было видно с окна.

Согласно протоколу мужчина в неопределенный период времени принял участие в пикетировании, разместив бумажное полотно бело-красно-белого цвета на стекле балкона.

В свою очередь Пархоменко не признал свою вину и заявил, что коробку от телевизора оставили прежние жильцы квартиры.

В то же время в материалах дела есть черно-белое фото ящика, однако судья попросил сотрудников РУВД показать цветное видео.

После просмотра видеоматериала он сказал, что на балконе есть еще одно изображение, которое имеет белый и красный цвета.

Пархоменко объяснил, что это герб города Лепеля, на котором присутствовали также сине-желтые цвета.

Вследствие судья отправил дело на доработку.

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Протесты в Беларуси

9 августа 2020 года в Беларуси состоялись президентские выборы. По их результатам победу снова одержал Александр Лукашенко.

После объявления результатов страну охватили акции протеста. Возмущенные этим белорусы вышли на мирные митинги, против которых власти применяли силу и массово задерживали людей.

Подробнее о протестах в Беларуси — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Вясна

Фото: Вясна