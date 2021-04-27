У Мінську затримали чоловіка за червоно-білу коробку у вікні

У білоруському місті Мінськ правоохоронці затримали 27-річного Андрія Пархоменко. На нього склали протокол через коробку червоно-білого кольору з-під телевізора LG яка стояла на балконі і її було видно із вікна.

Згідно із протоколом чоловік у невизначений період часу взяв участь у пікетуванні, розмістивши паперове полотно біло-червоно-білого кольору на склі балкону.

Натомість Пархоменко не визнав свою провину і заявив, що коробку від телевізора залишили колишні мешканці квартири.

Водночас у матеріалах справи є чорно-біле фото ящика, однак суддя попросив у співробітників РУВС показати кольорове відео.

Після перегляду відеоматеріалу він сказав, що на балконі є ще одне зображення, яке має білий і червоний кольори.

Пархоменко пояснив, що це герб міста Лепеля, на якому присутні також синьо-жовті кольори.

Внаслідок суддя відправив справу на доопрацювання.

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Протести у Білорусі

9 серпня 2020 року в Білорусі відбулися президентські вибори. За їхніми результатами перемогу знову здобув Олександр Лукашенко.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Обурені цим білоруси вийшли на мирні мітинги, проти яких влада застосовувала силу та масово затримувала людей.

Детальніше про протести у Білорусі – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: В’ясна

Фото: В’ясна