Организаторы экспериментального музыкального концерта в Барселоне, который состоялся 27 марта, сообщили о результатах.

Музыкальное мероприятие посетили 5 тыс. невакцинированных человек, которые перед посещением концерта все прошли тест на коронавирус. Во второй раз их протестировали спустя две недели.

— Участники эксперимента сдали ПЦР-тесты спустя две недели после события и нет никаких признаков того, что во время мероприятия состоялась передача инфекции, — заявил специалист по инфекционным заболеваниям Хосеп Мария Либре.

По словам организаторов, эксперимент оказался удачным, ведь у одного человека, посетивших концерт, не выявили симптомов заболевания Covid-19.

Концерт в Барселоне

27 апреля в Барселоне состоялся рок-концерт группы Love of Lesbians, который посетили 5 тыс. человек.

Его устроили ради эксперимента, чтобы проверить, можно ли устраивать подобные развлекательные мероприятия. К участию в эксперименте допустили только лица в возрасте от 18 до 65 лет, имеющих смартфоны, которые способны показывать результаты теста.

Событие состоялось на спортивной арене Палау-Сан-Жорди, которая вмещает 24 тыс. зрителей. Такое огромное количество людей присутствовало впервые в Барселоне с начала пандемии на подобном мероприятии.