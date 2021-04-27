Організатори експериментального музичного концерту у Барселоні, що відбувся 27 березня, повідомили про результати.

Музичний захід відвідали 5 тис. невакцинованих осіб, які перед відвідуванням концерту всі пройшли тест на коронавірус. Вдруге їх протестували через два тижні.

— Учасники експерименту здали ПЛР-тести через два тижні після події і немає жодних ознак того, що під час заходу відбулася передача інфекції, – заявив фахівець з інфекційних захворювань Хосеп Марія Лібре.

За словами організаторів, експеримент виявився вдалим, адже у жодної людини, що відвідали концерт, не виявили симптомів захворювання на Covid-19.

Концерт у Барселоні

27 квітня у Барселоні відбувся рок-концерт гурту Love of Lesbians, який відвідали 5 тис. осіб.

Його влаштували заради експерименту, щоб перевірити, чи можна влаштовувати подібні розважальні заходи. До участі в експерименті допустили лише осіб у віці від 18 до 65 років, котрі мають смартфони, що можуть показувати результати тесту.

Подія відбулася на спортивній арені Палау-Сан-Жорді, що вміщує 24 тис. глядачів. Така величезна кількість людей була присутня вперше у Барселоні з початку пандемії на подібному заході.