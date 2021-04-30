Посольство США рекомендовало своим гражданам, находящимся в РФ, покинуть страну до 15 июня, если срок их визы, истекает.

Американцы, которые хотят остаться в Российской Федерации должны обратиться в отдел Министерства внутренних дел для оформления всех необходимых документов.

Также пресс-служба представительства США в России сообщает, что с 12 мая посольство сократит штат работников на 75% из-за запрета на наем иностранных граждан.

Сокращено будет также количество консульских услуг.

Ограничения иностранных посольств в РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах воздействия на “недружественные действия США и других иностранных государств“.

Этим указом вводятся санкции в отношении дипломатических представительств государств, которые РФ отнесла к недружественным.

В этот список попали США, не исключено, что в перечень могут добавить и Чехию, Польшу, Литву, Латвию и Эстонию.

Источник: Посольство и консульство США в России