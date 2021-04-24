Президент РФ Володимир Путін підписав указ про заходи впливу на “недружні дії США та інших іноземних держав”. Зокрема, вводяться санкції щодо дипломатичних представництв держав, які роблять “недружні Росії дії”.

Таким чином, Путін обмежив укладення посольствами країн, які здійснюють так звані недружні дії, трудові договори з фізичними особами на території Росії.

Водночас він доручив російському уряду визначити перелік іноземних держав, щодо яких застосовуються відповідні заходи впливу.

Наразі у список “недружніх країн” РФ внесла Штати. Не виключення що, до переліку можуть додати і Чехію, Польщу, Литву, Латвію та Естонію, зважаючи на останні події.

Санкції проти РФ

Напередодні очільник МЗС Чехії заявив про висилання 18 російських дипломатів. Їх підозрюють у співпраці з ФСБ.

Також нещодавно країни Балтії на знак солідарності з Чехією вислали дипломатів РФ.

Водночас Росія запровадила відповідні заходи і заявила про висилання 20 чеських дипломатів.

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Джерело: прес-служба Кремля