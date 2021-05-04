Санкции РФ против ЕС: Франция вызвала в министерство российского посла

После санкций РФ в Министерстве иностранных дел Франции вызвали на разговор российского посла Алексея Мешкова.

Об этом во время брифинга заявил представитель французского МИД.

По его словам, послу РФ были высказаны недовольство и обеспокоенность санкциями Кремля против европейских чиновников.

— Мы повторно выражаем им (чиновникам ЕС, оказавшимся под российскими санкциями — Ред.) нашу солидарность и поддержку. Эти меры вряд ли смогут деэскалировать текущую напряженность, и поэтому мы ожидаем, что Россия будет вести себя ответственно — говорится в заявлении.

Кроме этого, Франция официально обратилась к России с требованием не имплементировать указ о наборе на службу местных работников дипломатических представительств.

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Санкции России против ЕС

30 апреля Кремль объявил персонами нон грата десятки европейских политиков.

В санкционном списке оказались вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова и глава Европарламента Давид Сассоли.

Россия обвинила страны Евросоюза в “продолжении политики нелегитимных односторонних ограничительных мер в отношении российских граждан и организаций”.