Россия объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов

Россия объявила двадцать сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата. Они должны до конца дня 19 апреля покинуть территорию Российской Федерации.

В сообщении МИД РФ говорится, что в воскресенье в ведомство был вызван посол Чешской Республики в РФ Витезслав Пивонька.

— Послу заявлен решительный протест в связи с недружественным актом властей Чехии в отношении персонала российской дипмиссии в Праге.

Послу сообщили, что двадцать сотрудников посольства Чехии в Москве объявляются персона нон грата. Они должны покинуть территорию России до окончания дня 19 апреля 2021 года.

Чешской стороне также предъявлено требование привести количество сотрудников дипмиссии в Москве в категории принятых на месте к паритету с числом сотрудников аналогичной категории посольства России в Чехии. Послу была вручена соответствующая нота.

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Чехия выслала 18 российских дипломатов

17 апреля глава МИД Чехии заявил о высылке восемнадцати российских дипломатов. Их подозревают в сотрудничестве с ФСБ.

Поводом для инцидента стало чешское расследование дела о взрывах боеприпасов на военном складе под Врбетице в 2014 году.