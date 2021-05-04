Санкції РФ проти ЄС: Франція викликала в міністерство російського посла

Після санкцій РФ Міністерство закордонних справ Франції викликало на розмову російського посла Олексія Мєшкова.

Про це під час брифінгу заявив представник французького МЗС.

За його словами, послу РФ було висловлено невдоволення і стурбованість санкціями Кремля проти європейських посадовців.

– Ми повторно висловлюємо їм (чиновникам ЄС, що опинилися під російськими санкціями – Ред.) нашу солідарність та підтримку. Ці заходи навряд чи зможуть деескалювати поточну напруженість, і тому ми очікуємо, що Росія буде поводитися відповідально – йдеться в заяві.

Окрім цього, Франція офіційно звернулася до Росії з вимогою не імплементувати указ щодо набору на службу місцевих працівників дипломатичних представництв.

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Санкції Росії проти ЄС

30 квітня Кремль оголосив персонами нон ґрата десятки європейських політиків.

У санкційному списку опинилися віце-президент Єврокомісії Вера Юрова та очільник Європарламенту Давід Сассолі.

Росія звинуватила країни Євросоюзу в “продовженні політики нелегітимних односторонніх обмежувальних заходів щодо російських громадян і організацій”.