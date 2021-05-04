В Бразилии подросток с мачете напал на детский сад, погибли трое детей и воспитательница

В бразильском штате Санта-Катарина подросток совершил нападение на детский сад-ясли. Парня задержали и доставили в больницу.

Ужасный инцидент произошел утром 4 мая. Вооружившись мачете, 18-летний подросток проник в садик и зарезал сначала воспитательницу, а затем троих детей.

— Мы попали туда и увидели настоящую сцену террора. Мне удалось попасть в школу. На полу лежал еще живой мальчик, мертвая учительница, мертвые дети. Комната была закрыта, нас не пустили, — рассказал один из очевидцев.

Детский сад Aquarela принимал детей в возрасте от 6 месяцев до 2 лет. Имена и возраст погибших в результате нападения подростка не сообщаются.

В городе Саудадес власти объявили трехдневный траур.

Какое наказание грозит подростку, совершившему нападение на детский сад, правоохранители решат в ближайшее время.

Источник: G1 Globo