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Факти / Світ
Наташа Тарчевська |

У Бразилії підліток з мачете напав на дитсадок, загинули троє дітей і вихователька

У Бразилії підліток з мачете напав на дитсадок, загинули троє дітей і вихователька

У бразильському штаті Санта-Катаріна підліток скоїв напад на дитячий садок-ясла. Хлопця затримали і доставили до лікарні.

Жахливий інцидент стався вранці 4 травня. Озброївшись мачете, 18-річний підліток проникнув до садочку і зарізав спочатку виховательку, а потім декількох вихованців.

– Ми потрапили туди і побачили справжню сцену терору. Мені вдалося потрапити до школи. На підлозі лежав хлопчик, але все ще живий, мертва вчителька, мертві діти. Кімната була зачинена, нас не впустили, – розповів один із очевидців.

Дитячий садок Aquarela приймав дітей віком від 6 місяців до 2 років. Імена та вік загиблих внаслідок нападу підлітка не повідомляються.

У місті Саудадес, де сталася трагедія, влада оголосила про триденну жалобу.

Яке покарання загрожує підлітку, що скоїв напад на дитсадок, правоохоронці вирішать найближчим часом.

Джерело: G1 Globo

Фото: Depositphotos

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