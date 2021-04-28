В Китае мужчина устроил резню в детском саду, 16 детей госпитализированы (18+)

В Китае мужчина проник в частный детский сад и устроил резню. С ножевыми ранениями госпитализированы 16 детей и двое воспитателей.
Инцидент произошел в городе Бейли, что в провинции Гуанси.
Все пострадавшие воспитанники детсада пока под наблюдением медиков. Двое детей находятся в тяжелом состоянии.
Бюро здравоохранения города Бейли призвало местных жителей сдавать кровь, чтобы помочь раненым: на улицах было создано несколько станций донорства крови.
Полиция города арестовала подозреваемого, все обстоятельства резни устанавливаются.
听说 #广西 出事了 pic.twitter.com/SEWQyNgabJ
— aiueo (@leemyfav) April 28, 2021
Нападения на детей в Китае
К слову, это далеко не первое вооруженное нападение на детские сады в Китае. За последние пять лет сообщалось о как минимум 10 подобных случаях.
Эксперты отмечают, что таким жестоким способом люди хотят отомстить чиновникам.
Кроме этого, часто нападающими оказывались люди, страдающие от проблем с психическим здоровьем.
Как показывает китайская практика, часто такие нападения заканчиваются наказанием в виде смертной казни.
Источник: China Daily