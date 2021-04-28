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Факты / Мир
Наташа Тарчевська |

В Китае мужчина устроил резню в детском саду, 16 детей госпитализированы (18+)

В Китае мужчина устроил резню в детском саду, 16 детей госпитализированы (18+)

В Китае мужчина проник в частный детский сад и устроил резню. С ножевыми ранениями госпитализированы 16 детей и двое воспитателей.

Инцидент произошел в городе Бейли, что в провинции Гуанси.

Все пострадавшие воспитанники детсада пока под наблюдением медиков. Двое детей находятся в тяжелом состоянии.

Бюро здравоохранения города Бейли призвало местных жителей сдавать кровь, чтобы помочь раненым: на улицах было создано несколько станций донорства крови.

Полиция города арестовала подозреваемого, все обстоятельства резни устанавливаются.

Нападения на детей в Китае

К слову, это далеко не первое вооруженное нападение на детские сады в Китае. За последние пять лет сообщалось о как минимум 10 подобных случаях.

Эксперты отмечают, что таким жестоким способом люди хотят отомстить чиновникам.

Кроме этого, часто нападающими оказывались люди, страдающие от проблем с психическим здоровьем.

Как показывает китайская практика, часто такие нападения заканчиваются наказанием в виде смертной казни.

Источник: China Daily

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