В странах ЕС впервые разрешили употребление съедобных червей

Еврокомиссия приняла решение, предусматривающее разрешение на употребление сушеных мучных червей.

Личинки большого мучного хрущака стали первым насекомым, которое можно добавлять в пищевой рацион.

Первым поставщиком личинок станет французская компания Agronutris.

Отмечается, что она будет единственным поставщиком в течение пяти лет, и только потом на рынок допустят конкурентов.

В Еврокомиссии отметили, что продукты из насекомых позволят перейти к более устойчивой продовольственной системы.

Сейчас европейские эксперты работают над решениями по еще 14 продуктам из насекомых.

Что это за насекомые

Главная ценность сушеных мучных червей заключается в том, что это — альтернативное источником белков.

Кроме этих личинок, сверчки и кузнечики долгое время входят в пищевой рацион во многих странах мира.

В то же время эксперты предупреждают, что потребление этих червей может вызывать аллергию.

В связи с этим немецкое Федеральное ведомство по защите прав потребителей и безопасности продуктов питания призвало указывать на упаковках главную информацию о возможных реакциях организма.